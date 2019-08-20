【專家點評】鄔必偉：騰訊長期投資價值仍大

日前內地兩大互聯網巨頭，阿里巴巴和騰訊(00700)均已公布財報。



騰訊一九年中期財報顯示，二季度收入888.2億元(人民幣‧下同)，同比增長21%，低於預期；經調整淨利235億元，同比增長19%，超預期。阿里二季度營收為1,149.24億元，同比增長42%；美國非通用會計準則下，淨利潤為309.49億元，同比增長54%。營收與利潤均超市場預期。



財報公布後，資本市場對於這兩種結果做出了明顯的判斷，財報公布第二天騰訊股價下跌近3%，而阿里盤前發布財報，收盤股價上漲3%。很明顯，市場在用腳投票，這一次騰訊業績明顯不如阿里。



原因到底是什麽？從數據上看，阿里巴巴在核心電商和雲計算業務收入上取得了高速增長，大幅超過市場預期。核心電商業務收入995億元，實現了43.9%的同比增長，其中包括淘寶、天貓、聚划算、銀泰、盒馬鮮生的中國零售業務實現了756億元收入，同比增長了40.1%。菜鳥網絡收入50.1億元，同比增長50.4%；雲計算收入同比增長65.8%至77.9億元。



相對而言，騰訊這個季度21%的增速低於市場預期，各項業務收入也沒有太令人驚艷。遊戲業務收入273億元，同比增長8%，其中手遊收入222億元，同比增長26%；廣告收入同比增長16%，其中社交及其他廣告收入120億元，同比增長28%，媒體廣告收入44億元，同比下降7%；金融科技及企業服務的收入229億元，同比增長37%，剔除備付金餘額的利息收入，收入同比增長57%。



從收入上看，騰訊佔劣勢，而阿里在這麽大體量下依然保持40%以上收入增速實在不容易，不過這也與阿里新零售業務的貢獻有關(增速高達134%)，如果看阿里傳統的兩項營收支柱，商戶服務營收增速與佣金營收增速分別為27%與23%，遠低於總營收增速。



另一方面，從用戶增長上，阿里的下沉紅利仍未消失。二季度，淘寶天貓移動端月活為7.55億，比去年同期與上一財季增1.21億、3,400萬，同比增速與環比增速分別為19.1%、4.7%。作為對比，上一財季，淘寶天貓移動月度活躍用戶7.21億，比去年同期和上一財季增1.04億和2200萬，同比增幅16.9%、環比增幅3.1%。數據全面增加，相對於騰訊用戶增長的瓶頸，阿里依然在電商領域開疆拓土，着實令人驚訝。



同時，兩者財報透露出一個共性：降本增效。



騰訊和阿里這個季度在成本和費用控制上均下了功夫。例如我們就看這個季度騰訊的銷售及市場推廣開支情況，同比下降26%。而阿里利潤改善主要依靠對成本與費用的控制，兩項開支累積在總營收的占比為79%，遠低於上財季的91%與去年同期的91%。其中對盒馬進行的業態調整對利潤率的幫助不小，從自有門店上看，本財季內淨增盒馬門店僅15家，為一八年以來最低。作為對比，前三財季的淨增數分別為32、32、26家，本季度接近腰斬。



所以，在內地整體經濟環境面臨很大不確定的情況下，阿里和騰訊均選擇「節衣縮食」，渡過難關，即使它們相對於其他公司來說，情況好太多。



最後我們看估值的話，兩者動態PE(TTM)差不多都是30倍，來到了歷史估值區間的底部區域，長期來看，隨着內地經濟改善，兩者還是有很大投資價值的。



富途控股金融及企業服務總裁 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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