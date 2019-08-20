Apple原創節目預算大增至60億美元　爭做行業一哥？

為追趕網絡電視Netflix及收費電視HBO，蘋果公司(Apple Inc.)力爭在未來兩個月內推出視頻串流媒體訂閱服務Apple TV+，並承諾投入超過60億美元製作原創電視節目和電影。



Apple曾預告將於今年秋季推出專注於原創內容的視頻串流媒體服務，而迪士尼的自家視頻串流服務Disney+將於11月12日在美國首次推出，分析料Apple TV+將搶先在Disney+前推出。



其實Apple一直想在串流媒體市場分一杯羹，早前先邀請Sony Pictures Television前高層Jamie Erlicht及Zack Van Amburg「過檔」，消息指原先公司於製作原創內容的預算為10億美元，目前已大幅擴至逾60億美元。



公司亦已花費數億美元，購買由《老友記》女主角珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、金像影后慧絲溫達絲般(Reese Witherspoon)及諧星史提夫卡路爾(Steve Carell)主演的《The Morning Show》，據悉每集的成本較HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)還要高，而《權力遊戲》最後一季每集成本均逾千萬美元。



簡單來說，Apple TV+是Apple版的Netflix平台，只是所有節目如電影、紀錄片等都是Apple獨家，並請來世界多位知名導演及明星參與製作。目前，已知史匹堡有可能重拍80年代電視節目《幻海魔蹤》。



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