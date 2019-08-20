港股好淡爭持　醫藥及手機設備股炒上

港股連升4日後好淡爭持，恒生指數早段曾跌142點，低見26,149點；之後一度倒升55點，暫於26,200水平上落。國企指數靠穩，主板成交300億港元。



醫藥及手機設備股再熱炒，石藥集團飆逾7%，是表現最佳藍籌；中國生物製藥升近3%，重上10元大關。美國將華為禁令暫緩90天，舜宇光學升逾4%；瑞聲科技升3.5%。



重磅股個別發展，友邦保險跌1.3%；滙豐控股回吐1%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至1.2%，合力拖低恒指近百點。騰訊升0.4%；三大內地電訊股升1.1%至2.3%。



地產股先跌後升，其中信和置業漲1%表現較佳；長實收購英國釀酒廠及酒館營運商，開市升3%後回吐，暫升不足1%。





【09:21】滙豐內銀領跌 內房及地產股回吐

港股開市回軟，恒生指數跌35點，報26,256點；國企指數低開29點，報10,080點。



重磅藍籌個別發展，滙豐控股跌1.1%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至0.8%，合共拖低恒指54點。友邦保險偏軟；騰訊高開0.1%；中國移動及中國平安升1.1%及1.5%。



內房股回吐，華潤置地跌2.2%，是表現最差藍籌；中國海外及碧桂園跌1.5%及1%；龍湖地產跌1.4%。



香港地產股都回軟，新鴻基地產、恒隆地產、新世界發展、九龍倉置業及恒基地產跌0.9%至1%。長實收購英國釀酒廠及酒館營運商，股價高開3%。



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