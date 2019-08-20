【即市分析】內地券商股反彈　邊隻最值博？

東方產經專欄作者股博士：近日港股強力反彈，惟或多或少與早前嚴重超賣有關。相對來說，內地A股今年表現較穩定，短線中資券商股可望藉兩地投資氣氛改善而受惠。(證券板塊表現：https://bit.ly/2lFjV86 )



A股今年一改過去死氣沉沉的印象，與年內不乏利好消息有關。包括昨日實施的第6次擴大兩融，分析料擴容將增加餘額二千億至三千億元人民幣；另中國計劃將深圳建成「先行示範區」，向國際化城市邁向，促進與港澳金融市場互聯互通及基金產品互認，推進人民幣國際化，提供到新的炒作題材。



外圍方面，A股入摩的第二階段將於8月27日收市後生效，屆時大型A股納入因子從10%增至15%，料為A股帶來可觀的購買力，而第三階段則於11月開始，消息對A股短線不無提振作用。



事實上，內地券商板塊目前股價正值低位，昨在好消息刺激之下，大型證券行如中信証券(06030)、海通證券(06837)、中國銀河(06881)及中金公司(03908)，普遍彈升5%至6%。當中技術走勢最靚為中信証券及海通證券，兩者皆圓底回升，且有成交配合，料後市有力再升，短炒值博。

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