【港股格局】彈上28000點將遇較大阻力

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，恒指曾一度跌穿25,000點後瞬即反彈，並留下兩個裂口位，他預期恒指若要反彈至28,000點會遇上較大阻力。他補充，恒指「見底」的言論言之尚早，以「反彈」的形態去進行投資判斷會較合適。另外，A股未擺脫頹勢，惟短時間內出現反彈的機會高。



陳指出，港交所(00338)與恒指相似，當港股氣氛轉弱，資金都避險的同時，港交所的股價亦必然受挫，他認為280港元價位會有很大阻力，而且短時間能否升至該水平亦成疑。他建議有貨可繼續持有，但想入市就應該稍等。



長實集團(01113)公布，擬以現金斥資27億英鎊(約252億港元)收購英國酒企Greene King全部股權。陳認為英國現階段酒館經營面臨很大競爭，而且酒品亦有其他替代品，前景一般。目前Greene King擁有1,687家由其經營的英式酒館、餐廳及酒店，他指出，對於長實來說，在歐洲進一步加強集團的經營，對股價而言並沒有明顯的利好作用，而且對投資者亦未見帶來方向性的顯示作用。



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