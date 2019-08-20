【專家點評】龔成：試談供股的財技與策略

供股是甚麼呢？簡單來說，就是生意夥伴一起做生意，而公司因種種原因，希望股東們再夾多一些錢，投入到公司裏。



若果選擇夾錢的，那就需要投入更多的現金，若選擇不夾者，股份的比例將被攤薄，所佔公司權益的比例將減少。所以，有不少上市公司宣布供股時，散戶都面對兩難局面，正所謂「供又死唔供又死」！



--當散戶面對供股--

那麼，一般散戶面對一間公司要供股時，該如何處理呢？首先，若你所持的公司是經常大玩財技，從小股東身上抽水的股票，這類股票不但不要供股，最好更是盡快沽出。不過，這些股票不少都是長期下跌的公司，要止蝕的確困難，但事實上，再持有只會再跌，故較好的做法，當然是早走早着。



在香港2000間上市公司中，起碼有過百間都是不務正業的，他們的業務就是不斷玩財技，不停在小股東身上吸錢，並將股價舞高弄低（當中可能涉及違法行為），從中賺取無知散戶的錢，這就是他們的「業務」。



所以，面對所持的公司宣布供股時，你一定要分析他過往的作為，以及今次供股的目的，供股目的不單是分析他所講述的，更要分析背後所隱藏的目的。例如憑他整個供股計劃的設計，如供股價與現價的折讓，供股比例，大股東的持股比例等，從而作出推斷。



若果供股的目的並非為公司，而是為大股東自己，又或背後的目的，那不單不要供，還要沽出原有股票。若供股計劃真的為公司發展，這時就要考慮，這刻再投入多這一筆錢，是否有合理的回報，切勿因想追回過去的損失，意圖拉低平均價等片面理由而去供股。即是說，考慮供與不供的原則，是從這筆新資金去考慮，即該筆新資金的風險與回報，從而作出決定。



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)



編按：關於「供股的財技與策略」有下集稿件，將於27/8見網，敬請留意。



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