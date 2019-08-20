【瑞銀推介】友邦業績近　看好可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：上周五(16日)美股做好，帶動港股周一(19日)走強，高開之後反覆向上，上試26,400點水平，經過周一的上升，恒指已重上10天線的水平，其9天以及14天RSI相對強弱指數亦升破30，即脫離超賣水平。



根據瑞銀於周一的即市資金流紀錄，資金較多流入收回價約26,500點的熊證。如投資者希望避開熊證的重貨區，可留意恒指熊證(53339)，收回價26,700點，2020年1月到期，有效槓桿約42倍。



由於市況波動，投資者亦可參考認股證選擇，如投資者看淡恒指，可留意認沽證(22181)，行使價25,400點，2019年12月到期，有效槓桿約9.7倍。



如投資者看好恒指，可留意恒指認購證(22040)，行使價27,000點，2019年12月到期，有效槓桿約11倍。



不過8月至今恒指累計仍跌半成，要指數重上27,000點之上，可能要靠重磅股友邦保險的表現。該股上周四(15日)開始反彈，周一最高見78.5元，3日來已累計升超過4%。現時該股的10天線位於75.4元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。另外根據彭博社資訊，友邦將於8月23日公布業績，資金開始留意認股證作部署。



如投資者看好友邦，可留意認購證(22047)，行使價82.87元，2019年11月到期，有效槓桿約11倍。如投資者看淡，可留意認沽證(16803)，行使價73.83元，2019年9月到期，有效槓桿約16倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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