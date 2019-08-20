【瑞通推介】業績高峰期　輪證部署攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國延長華為採購許可90日，加上投資者憧憬各國將推出刺激經濟措施，道指隔晚收報26,135點，升249點或1%。



港股周一(19日)跟隨A股向上，恒指收報26,291點，升557點或2.17%，連升4日累漲過千點。恒指周二(20日)早段回軟，跌逾100點失26,200點。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾8100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者繼續看淡港股後市。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。



比亞迪自今月初公布了相對疲弱的7月銷售數字，股價反覆尋底，至周一跟隨大市上升，收升近2.5%於43.35元，升抵10天線並結束4日跌勢。股份將於周三(21日)公布中期業績，周二早段於10天線附近好淡爭持，力守43元，46元以上的20天和50天線為反彈阻力。周一分別有23萬和8萬元淨流入其好倉和淡倉。



周二公布業績的小米(01810)，股價近期穿梭於10天和20天線附近，至周一乘大市抽升，該股亦收升2.5%，盤中高位曾突破9.2元。股份周二早段升勢持續，於9.4元附近爭持，暫錄三連升。周一分別有307萬和10萬元淨流入其好倉和淡倉。



人民銀行改革完善貸款市場報價利率形成機制，市場憧憬借貸成本有望下降，刺激中資券商股周一全線抽升。中信證券周一在大成交下急升6%，收報14.46元，收復20天線，周二早段低開後回穩，重返14.5元水平。集團將於周四(22日)公布業績。周一分別有153萬和3萬元淨流入其好倉和淡倉。



中央推支持深圳政策，碧桂園周一大升5.8%，升抵10元收市，周二早段曾回調逾2%，於9.8元之下整固，暫結束3日升勢。集團亦於周四公布業績。周一分別有32萬和17萬元淨流入其好倉和淡倉。



長實集團擬以每股現金代價850便士收購於英國倫敦交易所上市的Greene King集團全部已發行股本及將發行股本，總代價約27億英鎊(約252億港元)。完成後，Greene King撤銷在英國上市地位。長實股價上周四曾創超過兩年半低位49元後逐步反彈，周二早股價高開3%後，升幅收窄，並曾倒跌，以即市高位計算，3個交易日最大反彈幅度達16%。技術上，周二早段20天線(約55.9元)得而復失。周一其好倉及淡倉分別淨流入7萬及14萬元。



中國人壽於周四公布業績，早前已發盈喜，料上半年盈利按年顯著大升約1.15至1.35倍，主要因為涉及投資收益及非經常性損益兩方面。該股股價周一升3%，重上10天線約18元，周二早段偏軟，若由上周四(15日)即市見的逾7個月低位17.38元計算，目前已反彈近6%。資金流向方面，周一分別有逾240萬及6萬元淨流入其好倉及淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

比亞迪價外、中短期購證(19235)，行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿9倍。



小米貼價、中短期購證(23042)，行使價9.5元，2020年1月到期，實際槓桿6.7倍。



中信證券輕微價外、中短期購證(18753)，行使價15.8元，2019年12月到期，實際槓桿6.8倍。



碧桂園價外、中年期購證(18754)，行使價12.12元，2020年2月到期，實際槓桿5.3倍。



長實輕微價外、中年期購證(22479)，行使價60.28元，2020年4月到期，實際槓桿6.3倍。



國壽貼價、中短期購證(14251)，行使價18.9元，2019年11月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中年期沽證(22824)，行使價17元，2020年3月到期，實際槓桿5.3倍。



騰訊貼價、中短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿9.6倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿9.1倍。



新地輕微價外、中短期購證(20140)，行使價129.8元，2020年1月到期，實際槓桿11.9倍。貼價、中短期沽證(20142)，行使價113.8元，2020年1月到期，實際槓桿7.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(53353)，收回價25,310點，槓桿比率25.5倍。N類熊證(52519)，收回價26,880點，槓桿比率32.9倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率12.6倍。熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率18.6倍。



國指牛證(53433)，收回價9,720點，槓桿比率17.8倍。熊證(53431)，收回價10,680點，槓桿比率12.8倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率5.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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