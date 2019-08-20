【午市重點睇】美匯續高企　布油逼60美元關

2019年08月20日 12:04
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    ●亞洲市，美匯指數彈上98.3；離岸人民幣(CNH)在7.07水平；圓匯報106.5；歐元、英鎊分別弱企1.108及1.213。港匯弱見7.8460。市場避險情緒略降，金價失守1,500美元關，守1,495美元，布油高見59.91美元，紐油報56.15美元。道指期貨升41點。

    ●港股好淡爭持，恒生指數半日升2點或0.01%，報26,294點。https://bit.ly/2HhthCV
    -異動板塊：中資電訊股逆市向上，中移曾升穿68元關。
    -異動板塊：華為禁令寬限期獲延長，手機設備股落鑊。
    -異動股：中煙香港再起動，股價曾飆8%。
    -【港股格局】：恒指反彈至28000點受阻大。

    ●【即市分析】
    -內地券商股反彈，邊隻最值博？https://bit.ly/2TMAmjZ

    ●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展。https://bit.ly/31QX658

    ●亞洲股市：日股中段升約百點。https://bit.ly/2Z0AVwl

    ●大摩下調香港今年GDP增長目標至-0.3%。https://bit.ly/2KOydjm
    -大摩降地產股評級，估香港樓價由高位跌一成。https://bit.ly/33JW9gz

    ●公司業績：
    -浩澤淨水半年多賺21%，不派中期息。

    ●港元拆息︰1個月拆息跌至1.95厘。

    ●人民幣兌每美元中間價為7.0454，較上日開市價下調89點子。

    ●內地1年期LPR降至4.25厘，人行指不會令房貸利率下跌。

    ●Apple原創節目預算大增至60億美元，爭做行業一哥？

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    其他精彩新聞：【股民熱話】國策新動向　深圳要取代香港金融地位嗎？
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