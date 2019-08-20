華潤置地半年多賺43%　派中期息12.9分

華潤置地(01109)公布，截至6月底止6個月錄得股東應佔溢利約為127.26億元人民幣(下同)，按年增長43.78%，每股盈利1.84元，中期息0.129元(約0.144港元)。



期內，扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利81.1億元，按年增長11.3%。綜合營業額為458.5億元，按年增長4.7%。其中，開發物業營業額為366.1億元，增長0.3%；投資物業(包括酒店經營)租金收入為57億元，增長30.4%。



上半年綜合毛利率為38.2%，比2018年同期的48.1%有所下降。其中，開發物業毛利率由去年同期的48.6%下降為36%；投資物業(包括酒店經營)毛利率由2018年同期的66.6%小幅上升至67.6%。至於結算面積248萬平方米，去年同期為194萬平方米，按年增長27.9%。



截至6月底，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,733.3億元(包括2019年上半年已結算部分)，有待陸續結算。其中，已鎖定於2019年內結算的開發物業營業額已達1,169億元(包括今年上半年已結算部分)。



上半年集團新增土儲計容面積1,021萬平方米，截至6月底，集團之總土地儲備達6,737萬平方米。



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