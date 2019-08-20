沙特阿美傳重啟上市計劃　集資額或高達千億美元

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美的上市計劃可能重啟。外電引述消息報道，沙特阿美在近數日正式去信主要銀行，邀請提交IPO建議書，集資有機會高達1,000億美元，可望成為全球規模最大的新股上市。



消息指，徵集IPO建議書是上市的關鍵一步，除非市況惡化或有嚴重地緣政治問題，否則不會再押後上市。



市場料沙特阿美上市有助在該國經濟轉型，並吸引外資。



該公司在8月份公布，今年上半年純利倒退12%，至469億美元(約3,658億港元)。並宣布購入印度首富穆凱什安巴尼旗下Reliance Industries的石油及化工業務兩成股權。有關業務企業價值750億美元(約5,850億港元)，市場當時估計此舉是為其2020年或2021年重新啟動上市計劃鋪路。



沙特阿美在2016年宣布其上市計劃，惟一直未有落實，公司亦擬於海外第二上市，港交所(00388)行政總裁李小加過往曾經多次強調，對方必然會在香港上市。



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