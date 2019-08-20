【高盛推介】留意滙豐少數貼價兼高槓桿購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周跌至55.8港元的兩年多低位，股價周一(19日)反彈逾3%，但周二(20日)早段再度回落。



滙豐控股近日的回落亦吸引資金留意相關認購證，以過去5個交易日計有約700萬元流入，是五大資金流入的個股相關資產之一。



隨着股價回落，部分價外認購證已跌至1至2仙附近，而且變得非常價外，現時市場上條款合適的認購證選擇不多，投資者如計劃部署滙豐認購證，可留意市場上少數的輕微價外證，當中可留意購證(22705)，行使價62.93元，2019年12月16日到期，實際槓桿16.6倍，行使價57至63元之間產品中槓桿最高。



另外，牛證則可留意滙豐牛證(67292)，收回價54.08元，行使價53.08元，換股比率100，槓桿比率13.3倍，低面值、高槓桿。



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