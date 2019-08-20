【高盛推介】跟進小米、金山軟件認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團及金山軟件於將公布中期業績。小米在社交平台上表示，5G三證已齊，公司第二款5G旗艦手機即將登場。該股早段見1個月高位。



金山軟件在早前連續4日上升，周二(20日)早段回落。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署小米認購證，以過去5個交易日計共錄得約600萬元資金流入。而金山認購證則有不足100萬元流入。



投資者如看好小米，留意市場上部分小米認購證屬於非常價外，宜留意貼價至輕微價外證，投資者可留意購證(20504)，行使價10.2元，2019年12月3日到期，實際槓桿7.7倍，行使價9.1至10.4元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。



稍稍價外、槓桿更高的選擇可留意小米購證(19802)，行使價10.68元，2019年11月27日到期，實際槓桿8.8倍，價外、高槓桿。



投資者留意現時市場上的金山認購證大部分都是價外證，而且都超過10%價外程度，如看好金山，可留意相對較貼價的購證(20656)，行使價19.61元，2019年11月26日到期，實際槓桿5.8倍，行使價15.5至22元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。



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