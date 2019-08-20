臨別在即！金管局陳德霖撰文回顧　最難忘係...

即將於9月底退任的香港金融管理局總裁陳德霖在《匯思》撰文，重述九十年代時，金管局從滙豐銀行「收回」央行功能的一系列舉措，包括建立即時支付結算系統，以至去年推出的快速支付系統「轉數快」。



他指出，1992年時，一位英倫銀行(英國央行)支付系統專家建議幫香港的銀行同業支付結算系統做「免費體檢」，結果在六項國際通行準則中，香港只有兩項勉強合格，四項「肥佬」，暴露了香港虛弱之處。



要對這套系統動手術，包括收回滙豐充當香港銀行體系結算機構功能，於是糾正由商業銀行承擔香港央行功能的「異常」之況，成為是1990年代香港銀行同業支付結算系統改革的主要目標之一，也是當時新成立的金管局重要舉措。



陳憶述自己是在金管局召開例會的負責人，當時歷時兩年，每個周一均與二十多人開會，包括項目顧問、程式開發商、香港銀行公會及金管局項目小組成員，又為協調解決不同持份者紛紜的意見和分歧，採取辦法「分歧不解決當天就絕不散會」的辦法。



開通倒數數個星期，氣氛更為緊張。測試階段冒出來的「蟲」(電腦術語bugs，即錯漏之處)遠超預期，雖最後按計劃於1996年12月9日推出新系統，而陳德霖則向同事表明：「如果事情有絲毫差池，我和你們的人頭都要落地(heads will roll)。」



香港在1996年啟動RTGS系統，是全世界第四個推出RTGS系統的地區，僅次於美國、瑞士和英國，現時單是港元交易平均每天就有1萬億元，並在2007年開通人民幣支付結算功能，現時每日人民幣RTGS系統處理的總額亦已突破1萬億元。根據環球銀行金融電信協會(SWIFT)統計，全球人民幣跨境支付約7成經香港支付系統處理。



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