樓價UPDATES：租務趨升　嘉湖本月錄約31宗

社會氣氛不穩，打擊部分準買家入市信心，近期買轉租的情況趨升，帶動大型屋苑租務成交增多。天水圍嘉湖山莊本月錄約31宗，套三房單位以每月13,800元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層D室，實用面積272方呎，開放式間隔，望開揚市景，獲租客以16,500元承租，實用呎租約60.7元。



●北角豪廷峰2座低層B室，實用面積792方呎，套三房間隔及工人房，向北，景觀開揚，叫租39,000元，比市價略低，有見近日社會運動頻密，擔心單位難以租出，最終願減3,000元以36,000元將租出，實用呎租45.5元。



●跑馬地嘉蘭閣高層A室，實用面積約799方呎，套三房間隔，附車位，終以1,818萬元成交，實用呎價約22,753元。



●西半山慧源閣高層C室，實用面積520方呎，兩房間隔，望樓景，以28,000元租出，實用呎價53.8元。



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九龍區



●西南九龍君滙港3座高層H室，兩房間隔，實用面積約482方呎，以約23,000元放租約1個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以21,500元租出，實用呎租約44.6元。



●君滙港8月暫錄2宗買賣成交，平均實用呎價20,073元，其中5座高層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，單位座向東方，享開揚市景，現以1,000萬元易手，實用呎價20,747元，上址本月初開價1,140萬元放售，其後調整叫價至1,050萬元，最終累減140萬元或12%沽貨。



●紅磡二手市本月暫錄20宗成交，當中12宗於過去一星期錄得，半島豪庭佔3宗，平均實用呎價19,562元，日前5座高層E室，實用面積567方呎，兩房間隔，6月開價1,280萬元放售，現累減72萬元或6%，以1,208萬元易手，實用呎價21,305元。



●九龍灣德福花園T座低層單位，實用面積約365方呎，一房間隔，近日獲內地生以12,000元獲承租，實用呎租約32.9元。



●將軍澳居屋煜明苑A座中層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，外望樓景，原先叫價638萬元放售，經議價後減價43萬元或約6.7%，終以已補價毛由市場價595萬元獲買家承接，折合實用面積呎價約13,584元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊本月錄約31宗租務成交，平均實用呎租約24.8元，剛錄景湖居4座低層A室，實用面積638方呎，套三房間隔，以13,800元租出，實用呎租約21.6元。



●元朗區本月錄約30宗二手成交，包括溱柏6座中層A室，實用面積958方呎，四房套房連多用途套房間隔，叫價1,050萬元，減至990萬元沽出，實用呎價10,334元。



●屯門聚康山莊3座中層G室，實用面積614方呎，套三房間隔，月租叫價19,500元，經議價後以19,000元租出，實用呎租約31元，新租客為3名嶺南大學內地生，見上址裝修企理，願一筆過繳付一年租金，所以獲業主減租。



●青衣翠怡花園2座低層B室，實用面積約365方呎，兩房兩廳間隔，外享內園景觀，原先叫價600萬元放售，經議價後減價10萬或約2%，最後以590萬元沽出，實用呎價16,164元。



●沙田第一城本月暫錄約8宗成交，最新錄45座高層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價590萬元，議價後減價52萬元，以538萬元沽出，實用呎價17,697元，原業主於2000年以115萬元購入，持貨19年，現易手帳面獲利約423萬元離場



●粉嶺逸峯8月暫錄約2宗成交，新近錄得1座中層B室，實用面積428方呎，兩房間隔，以590萬元易手，實用呎價13,785元。



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