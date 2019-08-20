屋宇署：6月批出21份建築圖則　19份入伙紙

屋宇署公布，6月共批出21份建築圖則，其中港島7份、九龍4份及新界10份。當中包括9項住宅及商住發展、4項商業發展、7項工廠及工業發展，以及1項社區服務發展。



獲准動工的建築工程項目則有6個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共13,454平方米，涉及單位97個，非住宅用途的建築樓面面積達26,723平方米。另外，該署亦接獲6個建築項目的上蓋工程動工通知。



該署同時發出19份入伙紙，包括港島7份、九龍7份及新界5份。其中住宅用途的建築樓面面積有124,793平方米，共1,871個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為126,401平方米。



6月份新落成樓宇的報價總值約為110億元。



此外，該署批准10項拆卸樓宇工程，涉及10幢樓宇/其他建築物。接獲2,911宗有關僭建物的舉報，並發出1,439張僭建物的清拆令。



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