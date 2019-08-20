【即市分析】地產股勢弱　新地將考驗百元關？

東方產經專欄作者錢修：香港經濟愈來愈多不利消息出現，除了有大行將今年的經濟增長預測下調至負數外，最新公布的失業率亦見回升。由於貿易戰的影響不斷深化，加上本地社會動盪令香港經濟抗逆能力急降，有理由相信未來一年資產價格會持續調整，樓市銷售前景不明朗，建議本地地產股繼續逢反彈沽，其中新鴻基地產(00016)股價後市或會下試百元大關承接。



事實上，近期二手樓價指數亦持續回軟，一手樓銷情看似維持，實際上發展上開盤都十分之審慎，惟恐會推冧個市，到底年底前應該如何制訂一手銷售策略，似乎仍未找到脈絡，銷售前景存重大不明朗因素，是近期地產股弱勢的主要原因。



此外，本地消費信心、旅遊及零售受到社會動盪的衝擊，地產商的物業租金收入亦會大受影響，這一點尚未完全反映在地產股及收租股的估值身上。



雖然，年底前美國聯儲局有機會再減息，但息口因素只係影響地產市道的其中一個因素。當用家認為未來一年會飯碗不保，又或者收入大減，對於重金置業自然會保持審慎，寧可租住免得做錯投資決定變成負資產，故雖然未來數年一手新供應不多，但經濟下滑將抑壓用家需求。



龍頭地產股——新地股價近期見低位106元後現反彈，惟120元現阻力，若是浪反彈上唔番250日線122元，反彈過後再穿底的機會頗大，下一個較大的心理關口喺100元關。雖然現價計往績市盈率僅6倍多，息率近4厘，但在收益前景可能現重大逆轉之下，往績估值參考性已大打折扣，建議先避其鋒，逢反彈減磅，切莫心急撈底或溝貨。

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