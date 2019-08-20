【深度解構】香港對內地經濟貢獻有幾「獨特」？睇圖明晒！

自香港示威動盪不斷後，中港關係變得緊張，同時令人擔心內地可能採取果斷行動平息騷亂，惟後果可能會影響到香港獨特的經濟地位，影響傳統的集資及金融配套業務。美國著名財經媒體《彭博》一篇標題為「中國有一萬億個理由要讓香港馬照跑、舞照跳、股照炒」的報道，整合了一眾資料，反映香港對中國內地的重要性：





【中資國有銀行對外基地(圖一)】

香港是中國國有銀行最大的離岸市場，他們的總資產有大約7%是在香港。中國銀行(03988)旗下的中銀香港(02388)是香港3家發鈔行之一，中國銀行自己也有大約五分之一的收入來自香港和澳門。



【內企融資重鎮(圖二)】

不少中國企業，特別是資金緊張的房地產開發商，以及地方政府，都視香港為融資重點，在香港發行了數千億美元的債務。



【新股集資首選(圖三)】

數百家中國企業在香港上市，其中包括騰訊(00700)和中海油(00883)等全國「龍頭」企業。自2015年以來，中國企業已通過香港新股(IPO)集資超過1,000億美元，約佔香港IPO總量80%。



此外，一些希望將人民幣兌換成美元的中國居民，一直使用香港保險產品作為渠道。這些保險產品通常以信用卡支付，讓購買者可以繞過中國嚴格資本管制，實際上相當於持有跟美元掛鈎的港元。



【內地「走出去」投資目的地(圖四)】

受惠於香港的低稅率和獨立司法體系，香港已成為中國第一大對外直接投資目的地，截至2017年底，已達9,810億美元。



【外資進入內地渠道(圖五)】

自2014年開通「滬港通」後，推動中國市場進一步對外開放，使外國資金能透過這渠道買內地股票。去年，「滬港通」貢獻了上海證券交易所8%的成交量。



【銀行貸款(圖六)】

香港金融管理局數據顯示，截至今年第一季，香港銀行業的中國相關貸款餘額超過5,600億美元。

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