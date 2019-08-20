麥肯錫警告：亞洲企業債務爆煲風險增加

外國傳媒報道，全球著名管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)發表報告指出，亞洲地區有重新出現債務危機的迹象！其審查11個亞太國家、超過2.3萬家企業的資產負債表後，發現亞洲大部分地區的公司，在還債上面臨巨大壓力。



報告指出，在亞洲國家當中，中國、印度等國家債務壓力，自2007年以來持續上升；相比之下，美國和英國同期債務壓力大幅下降。



麥肯錫在研究利息保障倍數(Interest Coverage Ratio)比率低於1.5(反映企業付息能力有疑問)的公司，持有的長期債務數量時，發現該些公司正用大部分收入來還債！在2017年，中國、印度，以及印尼，利息保障倍數比率低於1.5的公司，約持有超過25%長期債務。換言之，一旦經濟衰退，使該些企業收入下降時，就有爆煲機會。



就此，麥肯錫指出，債務問題是否足以引發新的危機尚待觀察，但政府和企業必須注視引發危機的潛在因素，​​包括債務違約、流動性錯配(liquidity mismatch)，以及匯率大幅波動。

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