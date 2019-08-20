【市後重點睇】歐元英鎊續弱　道期升26點

美匯指數高企於98.3樓上；離岸人民幣(CNH)在7.06水平；圓匯升至106.4水平；歐元、英鎊續弱，低見1.1075及1.2083。港匯守7.84。金價一度觸及1,500美元，最新回至1,498美元；布油報59.79美元，紐油報56.25美元。道指期貨升26點。



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●歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數升0.2%，報7,204點；德國DAX指數升0.07%，報11,723點；法國CAC指數升0.03%，報5,373點。



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