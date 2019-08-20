特朗普又遭打臉！美國最大鋼鐵企業宣布裁員

外國傳媒報道，美國總統特朗普又遭打臉！成立於1901年、美國最大的鋼鐵企業──美國鋼鐵公司(United States Steel Corp)宣布，將會在未來數周裁員數百人。



集團表示，估計裁員少於200人，主因是密歇根州工廠決定停產。該公司在6月中的時候，已透露有兩個高爐被閒置，原因是鋼鐵價格趨跌及需求放緩。集團預期，密歇根州工廠的裁員行動會維持6個月，幾乎涉及廠內各個範疇。



美國媒體分析指，該國最大鋼鐵企業宣布裁員，讓人懷疑特朗普強調的「本土」政策。他上周才說，向外地收取25%關稅能將本土「垂死」的企業「活化」。



事實上，美國本土的鋼鐵價格在特朗普宣布實施關稅後，確實一度上揚，但之後就大幅回落，主因是供應改善，以及汽車和農業機器對鋼鐵需求轉弱。



屬於鋼鐵類別的熱軋卷價格自2018年見頂以來，已累挫近37%；美國鋼鐵公司股價自2018年3月1日以來，累瀉73%。



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