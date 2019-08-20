特朗普哀求要「弱美元」　為甚麼得不到成全？

美匯指數再度轉強，周二已升至8月2日以來高位至98.42，大有機會突破全年高位。現在的問題是，美國總統特朗普近乎哀求要「弱美元」，為甚麼得不到市場成全？



●美元強弱受其他經濟體牽動

特朗普一直主張弱美元，他周一在Twitter發文稱：「我們的美元如此強勁，令人遺憾的是，它正在傷害世界其它地區。」強美元對世界傷害暫未浮現，但肯定的是美元強弱極受其他經濟體影響。



大和證券資深外匯策略師Yukio Ishizuki分析認為，德國近日計劃推出經濟刺激舉措的前景是一個轉折點，美元由此重新獲得了上漲的動力。



事實上，美匯指數是追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣走勢的，當中以歐元及英鎊佔比最重。歐元區經濟轉趨悲觀及英國硬脫歐機會增加，使到歐元及英鎊相對美元持續貶值，此消彼長下難免推動美匯指數向上。



●美國經濟都不算太差

美元走強的另一個關鍵因素仍是美國經濟的相對強勁，這給聯儲局自2015年以來不斷加息創造了條件，讓美國在此期間的基準利率遠遠高於其他發達國家的水平。



美國第二季度實際GDP年化季率初值增長2.1%，雖創2018年第四季度以來最低，但相對其他發達經濟體而言，表現仍算一支獨秀，這以致美國波士頓聯儲銀行行長羅森格認為，當前美國經濟狀況依​​然良好，反對聯儲局進一步減息。



●聯儲局政策本身不足以令美元貶值

由羅森格的鷹派論調可見，聯儲局政策預期對美元貶值壓力不足。



紐約梅隆銀行外匯策略師John Velis表示，一直懷疑聯儲局寬鬆政策本身是否足以讓美元貶值，因為其他央行也在推出寬鬆政策，程度甚至可能比聯儲更鴿派。



事事上近年各國央行為了減緩全球經濟放緩衝擊，紛紛推出貨幣寬鬆政策，這使到美元資產，特別是美國國債相對具有吸引力，這也支撐了美元走勢。



●強美元有甚麼壞處？

美元走強往往損害美國跨國企業的利益，因這會提高企業將海外收入轉換成美元的成本。這些巨企卻是帶動環球經濟的動力。例如可口可樂(Coca-Cola)早前亦表示，預計今年全年銷售會放緩，因受貿易戰及美元走強影響。



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