【fb直播】恒指反彈未完？趁回吐入場？

港股四連升累升逾千點後，周二(20日)回吐好正常？恒指企穩二萬六關，表示反彈未完，係唔係應該趁回吐入場，博大市回補8月初層層下跌裂口？



重磅藍籌表現欠奉、普遍回吐，不過美國將華為禁令暫緩90天，帶起手機孖寶瑞聲(02018)同舜宇(02382)，成為表現最佳首五隻藍籌！隻舜宇連升7日累升超過25%，依家追入高風險，博隻瑞聲追落後更有着數？



石藥(01093)績後有多間大行唱好，認為公司增長強勁，摩根大通最牛目標價睇到20元。藥股最壞時間已過，石藥現時估值抵買？小米(01810)績前有追捧，業績出爐後股價見真章？



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