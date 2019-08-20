【華為危機】任正非：正處生死時刻　員工須證明自己

外國傳媒報道，華為創辦人任正非周一(19日)在發給公司內部的函件中警告，目前正處「生或死的時刻(live or die moment)」，建議「未盡全力」的員工要組成「突擊小隊」，發掘新項目。若打敗仗，就每隔3個月減一次人工，甚至可能失去工作。



自5月起，華為開始被美國針對，並實施禁制令，雖然周一(19日)再次獲得90天豁免期，直至11月19日，但過去所帶來的損害已不菲，其中最直接的打擊是全球智能手機銷量。該公司內部估計，2019年銷量將勁跌6,000萬部左右；相比之下，2018年華為手機付運量大增36%，達2.06億部，今年首季更勁飆50%，惟第2季受美國制裁下，增長速度大幅放緩至8.3%。



就此，任正非警告，多餘的員工要找辦法讓自己變得有用，要麼組合成為「突擊小隊」，開拓新項目，如果做得好，就可以提升至公司的「指揮官」；要麼就在公司內部尋找合適工作，一旦失敗，每3個月就減一次人工，甚至遭解僱。」



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