【生活經濟學】點解唔好借錢畀親朋戚友？專家咁講..

親戚或者朋友想問你借錢，你應該點做？Mauldin Economics投資策略師Jared Dillian就話︰「千祈唔好借，除非你預咗冇得還！」



事實上，從投資角度而言，借錢畀親朋戚友係極高風險、回報亦甚低。假如你有一筆錢，用嚟購買債券，理論上你同樣係「借錢畀人」，但就能夠每年賺取數厘利息回報；相反如果係借畀朋友，如果佢肯還錢已經算係咁，至於利息...



Dillian就話，自己不時遇到親戚朋友借錢，由幾百蚊到幾十萬都有，但佢咁多年來只係試過兩次答應。佢仲話，如果朋友借錢後唔還，你唔單止會損失金錢，你哋嘅關係亦都會遭到破壞。換言之，你會承受雙重損失。



當然，拒絕借錢會亦有可能令關係破裂，但從投資角度而言，咁做係未嘗唔係一種「止蝕」嘅行為。因為你哋嘅關係，由佢問你借錢一刻起已經受到挑戰。



不過，Dillian都指出，如果對方借嘅金額少「就算唔還都唔影響雙方關係」，咁其實可以照借無妨。但係「借幾多」嘅金額係因人而異，因為有人唔見幾萬蚊眼都唔貶；但亦有人會因為冇咗幾百蚊而大發脾氣。所以借幾多都要取決於唔同人嘅金錢觀念。



佢仲建議，如果金額大而你又不得不借，最好嘅做法就係「收利息」。至於要收幾多？Dillian話當親戚朋友選擇問你借錢，而唔係搵財務機構，好大可能係佢借嘅錢係超出一般財務機構願意借出的額度。因此，考慮到當中嘅風險，從理論而言就算你收佢年利率100%以上，都好似「汽車維修員隨身帶住士巴拿」咁合理嘅....



不過，現實當然係唔可能，因為Dillian嘅講法喺香港係絕對行唔通！根據香港法例「任何人(不論是否放債人)以超過年息60%的實際利率貸出款項或要約貸出款項，即屬犯罪....關於任何貸款的還款協議或關於任何貸款利息的付息協議，如其所訂的實際利率超逾年息48%...單憑該事實即可推定該宗交易屬敲詐性。」



所以借定唔借？最好都係唔好借...



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