保利油塘高超道地盤　准建2幢32層高住宅

屋宇署於6月份共批出21份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，其中保利置業集團(00119)油塘高超道住宅項目，獲准興建2幢32層高分層住宅，另設5層平台及2層地庫。住宅樓面約29.7萬方呎，另有約5.9萬方呎作非住宅用途。資料顯示，發展商於2018年8月以33億港元投得上述地盤，每方呎樓面地價9,256元。



此外，堅尼地城卑路乍街34至38號，即保發大樓及天成工業大廈，分別由新鴻基地產(00016)及恒基地產(00012)持有，該地盤獲准興建為1幢30層高商住物業，總樓面約12.5萬方呎。



由龍光地產(03380)與合景泰富(01813)合作，於2017年以逾168.55億港元奪得的鴨脷洲利南道臨海住宅地，發展商申請作出修訂。分層樓宇維持6幢，其中5幢增高1層至28層高，另1幢則29層高不變，同時取消了原先獲准興建的2座洋房，即新方案為純分層樓宇設計，總樓面約76.3萬方呎。



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