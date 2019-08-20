錦州銀行發盈警　料半年最多轉蝕10億人幣

錦州銀行(00416)發盈警，預期截至2018年12月31日止全年度將錄得淨虧損約40億至50億元人民幣(下同)，相比2017年同期淨利潤錄得約90.9億元。另外，截至2019年6月30日止6個月亦料錄得虧損約5億至10億元，去年同期則賺43.4億元。



該行指出，預期盈轉虧主要由於為應對資產質量下行和不良資產未結清餘額的增加，以及執行國際財務報告準則第9號，採用預期損失模型，增加計提金融資產減值準備，以增強風險抵禦能力所致。



在7月底，中國工商銀行(01398)公布，批准通過全資子公司工銀投資，出資不超過30億元，收購錦州銀行的內資股股份，佔普通股股份總數的10.82%。中國信達(01359)亦公布，全資附屬信達投資擬收購錦州銀行的內資股股份，佔普通股股份總數6.49%。



其後該行公布，原行長劉泓因個人健康原因辭任，但將擔任非執行董事，並繼續履行其董事職責。該行同時委任郭文峰為行長。郭氏現年47歲，擁有超過25年的銀行業從業經驗，曾前後於中國工商銀行遼寧分行先後擔任不同職務，於2016年12月獲任工行遼寧分行副行長、黨委委員。



錦州銀行成立於1997年，總部位於遼寧省錦州市，2015年12月在香港聯交所主板上市。



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