全球經貿戰：摩通警告關稅「晒冷」令美國家庭負擔沉重

外國傳媒報道，摩根大通首席股票策略師Dubravko Lakos-Bujas指出，美國總統特朗普雖然押後大部分對中國餘下逾3,000億美元進口貨品加徵10%關稅至12月15日，但一旦12月15日起正式實施，連同某些項目在9月1日起開始，將額外令美國家庭每年損失1,000美元(約7,800港元)。



他指出，與之前有別，今次特朗普「晒冷」對華徵稅，主要衝擊消費者。當他宣布時，不但消費者及供應商感到非常驚訝，特朗普本人隨後也承認，大部分民生用品徵稅時間由9月1日延至12月15日，是擔心美國消費者及零售商在聖誕節購物旺季時受關稅成本衝擊，繼而影響銷售額，足見今次徵關稅不像以往。



他又稱，今次與之前主要影響農業不同，聯邦政府可以透過補貼農民來抵銷部分關稅衝擊，惟消費者是不能簡單地逐一補償，因今次關稅清單包括服裝、鞋類、電子產品，以及玩具等。



由於特朗普2017年推出的稅改方案，估計平均讓美國人每年節省大約1,300美元，一旦12月15日確定開徵新關稅，意味着會抵銷減稅帶來的好處。因此，中美確實需要盡快達成協議。



事實上，數據顯示，截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%；2018年美國聯儲局調查了1.2萬戶家庭，發現40%美國人難以在突如其來的情況下，拿出區區400美元(約3,120港元)應急，可能必須變賣一些資產或舉債，才能支付應急費用。這凸顯非常多美國人「冇錢剩」可能與債務沉重有關。換言之，特朗普一旦在12月15日落實加徵關稅，只會讓美國人雪上加霜。



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