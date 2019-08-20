理財Campus：A股尋寶　瞄準3板塊

港股受政治事件影響，近月持續跑輸美股，恒指更已連續五周錄得下跌。既然港股陰晴不定，不如留意一下A股的潛力，透過「滬股通」及「深股通」渠道發掘長線有升值力，或不受外圍影響的消費股，以獲取豐厚的利潤。



●手機設備股：吼低撈立訊精密

內地手機設備股表現強勢，特別是近日中美貿易戰露出曙光、5G概念逐步落地，都有利相關板塊股價向上。在眾多手機設備股之中，耀才證券分析師黃澤航較看好立訊精密(002475.SZ)及歌爾股份(002241.SZ)。



兩者同為蘋果公司(Apple Inc.)概念股，立訊精密是內地基金愛股，公司主要為Apple生產連接器、觸控螢幕及耳機AirPods，又是華為產業鏈基礎硬件核心供應商。去年，更加搶走了瑞聲科技(02018)的Apple訂單，如2018年時提供Apple手提電腦MacBook金屬外殼供應鏈，今年更爭取為Apple提供馬達及聲學軟件。一八年公司業績亮麗，純利25.5億元人民幣，按年升77.67%。



黃澤航指出，隨着市場邁向5G世代、Apple及華為手機出貨和銷售上升，相信立訊精密未來仍然有許多增長空間。他表示，現時公司市盈率處約45倍，若果股價輕微回調，投資者可考慮吸納。



另方面，內地7個城市將試行5G，在全國步入5G新世代的情況下，基站出貨將會更多、更快。此外，為配合快速網絡，市場需要更多高端電路板，其設備生產及出售毛利率高，需求上升為相關企業股份帶來更穩定收入，同時引致股價向上。在眾多選擇之中，他推介深南電路 (002916.SZ)及生益科技(600183.SH)。



他又推介軟體股恒生電子(600570.SH)，因公司是金融軟件公司，內地投資氣氛轉好，相信更多人做交易，除了受惠券商，背後提供交易軟件公司亦會分薄市場利潤。恒生電子正是內地金融軟件一哥。



其餘則推介估值較低的國電南瑞(600406.SH)，公司主要電力信息通訊、電力電子等軟件，5G應用及基站耗電量大，對電網穩定性要求更高。公司亦受內地基金唱好，料可長遠投資。



●軍工股：中直受惠國策 可吸納

內地早前發布《新時代的中國國防》白皮書，當中提及中國軍事戰略重點。在國策推動下，未來軍事裝備必然是國家方針重點。



黃澤航指，現時國家軍費偏低，未來會大幅增撥資源生產及升級裝備，作為國家防守。當中航空母艦、直升機投入更為重要。他建議投資者可考慮吸納中直股份(600038.SH)，公司為國營企業，擁有全國最先進軍事配備及最多輕型直升機。



另外，內地軍事飛機製造股不多，在沒有太多選擇情況下，中直股份成為內地基金唯一持股較多的公司。惟政策隨時有變動，故軍工板塊暫時只適合年內投資。



●消費類：五糧液值得長線持有

在眾多消費股中，白酒股增長較為理想，最為知名的分別有五糧液(000858.SZ)及貴州茅台(600519.SH)。如要在兩者中選擇，五糧液會更為值博，因公司正進行改革及取消生產低端酒。



2018年的業績發布會上，五糧液提出「1+3」產品體系，重塑品牌優勢，如包裝升級、開發高端窖池系列產品。當中高端窖池系列產品能大幅增加公司競爭力。2018年五糧液高端酒產能估計在兩萬噸左右，公司規劃2020年達到3萬噸。以上因素有利公司股價向上，值得長線持有。



事實上，兩股已成為A股的明星，五糧液年內股價升約1.4倍，貴州茅台期內亦升約八成。而兩股同於近月創歷史新高，五糧液股價於7月初升至130.29元人民幣，其後於高位徘徊；貴州茅台的股價一舉衝破千元大關後，上周高見1,075.58元人民幣，走勢十分強勁。



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