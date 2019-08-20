小米6個月少賺33%　下半年內地推5G手機

小米集團(01810)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入957.08億元人民幣(下同)，按年增加20.2%，錄得股東應佔溢利50.77億元，按年減少33%；每股盈利0.214元，不派中期息。



單計第2季，集團收入達520億元，按年增長14.8%；毛利率由去年同期的12.5%增至14%；經調整淨利潤按年增長71.7%，達36億元。截至6月30日，現金總儲備511億元。



集團指出，在今年初啟動的「手機+AIoT」雙引擎戰略取得成效，用戶群不斷擴大且接入平台的設備數量持續增長。2019年6月，MIUI每月活躍用戶達2.78億，按年增長34.7%。截至6月30日，IoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數量達1.96億台，按年增長69.5%。此外，人工智能助理「小愛同學」的每月活躍用戶於6月達4,990萬人，按年增長88.3%。



至於市場較關注的智能手機方面，今年第2季度收入按年增長5%，達320億元，銷量達3,210萬部。根據調查機構Canalys資料顯示，今年第2季小米智能手機出貨量排名全球第四，市佔率從2018年第2季的9.5%，增至今年第2季的9.7%。第2季平均售價持續提升，在中國大陸和境外市場按年提升了13.3%和6.7%，售價為2,000元或以上的智能手機佔智能手機分部總收入的32.3%。智能手機分部的毛利率由2019年第一季的3.3%，增長至第2季的8.1%。



小米表示，已為5G的正式商用做好準備，首款5G智能手機小米MIX 3 5G版已於歐洲多個國家正式發售，下半年第2款5G智能手機也即將在中國上市。

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