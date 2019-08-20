封殺華為就贏？美國更大憂慮是頭頂的「北斗」

中美貿易摩擦演變成兩國科技戰，美國封殺華為意圖削弱中國5G發展，但只要他們仰頭一望，就會發現兩國的競技場已延伸至太空領域。



外國媒體報道，除了在地面構建「5G」通信網，以及在海底鋪設洲際通信電纜外，中美高科技碰撞已延伸至太空領域，現在中國的定位衞星運行數量已反超美國。



最近，中國的北斗衞星導航系統(北斗)運行了35顆衞星，超過了美國全球定位系統(GPS)的31顆，成為全球最大的衞星系統，雖然在民用及商業應用的廣泛程度仍未「超美」，但雙方的競爭早已變得白熱化。在130個國家，「北斗」衞星的每天可見星數都已經超過了GPS，包括中東在內的30多個國家實際已使用「北斗」。



在技術層面上，有別於GPS僅向地面發送信號，難以鎖定接收信號的終端的位置資訊，而「北斗」就具備收發信號的功能，從理論上來説能夠從信號的接收方獲得位置資訊。



事實上，「北斗」的應用已逐步在全球普及，美國高通是最早供應支援「北斗」衞星的智能手機半導體；瑞士的半導體企業也於2015年在車載用産品上支援「北斗」衞星。



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