【深度解構】日韓貿戰重挫全球經濟　仲傷過中美對壘？

日韓關係惡化，而南韓作為出口導向型經濟體，受累於全球電子產品消費增長放緩、半導體產品價格下跌，以及最重要的日韓貿易戰等因素，當地企業及全國經濟均面臨嚴峻考驗。分析指出，日韓貿易戰的進一步升級，不止損害全球電子產業供應鏈，甚至會動搖個亞洲以至全球的經濟，其影響甚至大於中美貿易戰！



●日韓交惡始於二戰遺留問題

就在市場一直聚焦中美貿易戰不斷反覆之際，日本與南韓因二戰勞工問題引發的糾紛，已演變為全面的經濟戰爭。日本先是限制對南韓出口半導體材料，其後兩國相繼把對方從貿易「白名單」中剔除。與中美貿易戰最大的不同之處，在於日韓兩國基本上屬「冇數講」，雙方衝突火速升溫，政府、企業及民眾均參與其中，令事件升級，局勢發展迄今未見有絲毫緩和迹象。



●日本出口連跌8個月 韓6年來最傷

作為全球第三大經濟體的日本，其出口已連續8個月錄得按年下跌，在當前形勢未見有復甦的可能。另一邊廂，南韓6月份出口按年大跌13.5%，創下6年來最大跌幅，更是連挫7個月。相對而言，中美貿易戰的對影響則可說是「無料到」，中國在連番關稅打擊下，7月份仍錄得按年6.1%的出口增長；而美國股市仍舊處於歷史高位水平。



值得注意的是，南韓作為半導體主要出口國，蘋果公司(Apple Inc.)、華為等手機品牌亦是南韓企業的客戶。此外，三星作為代工廠亦有為高通生產手機晶片，意味在日本限制半導體出口下，日韓貿戰極有可能波及整個電子消費品產業的供應鏈，屆時不止南韓會受到影響，甚至連帶全球科技企業亦會遇上前所未見的「黑天鵝」，有機會拖冧全球經濟！



●衝突無限升級 不惜「攬炒」

與形勢時好時壞、不斷拉鋸的中美貿易戰不同，日韓之間的衝突急劇升溫，短短數月已惡至幾乎無法收場的局面。南韓總統民文在寅在早前更揚言︰「不會再輸給日本，日本也要承受巨大損失。」



青瓦台更帶頭停用日製辦公用品；民間方面，最新調查顯示六成南韓人有參加抵制日貨運動。意味事件的性質已演變為國家、民族尊嚴之爭，在此前提下，日韓雙方並不存在退讓的可能。



衝突的影響也續漸浮現。據南韓傳媒引述市場研究機構Inforbix的報告指出，上半年南韓十大財閥旗下90間上市公司按年大幅減少53.5%。但這亦未能令南韓政府有所動搖動。反之，政府甚至有全面開戰的勢頭，南韓周一(19日)突然召見日本駐韓外交官員提出外交照會，對福島核電廠污水排入大海表示憂慮，要求日本政府說明有關處理計劃。在當前局勢下，此舉無疑是有火上加油的意味，甚至彰顯了南韓與日本對抗到底、不惜全面開戰的決心。



種種迹象顯示，日韓的矛盾遠比中美之間更深，不像中美摩擦局限在「公平貿易」、「知識權保護」等與國家整體利益相關的層次。日韓兩國無論政府、商界以及民眾的主戰派呼聲甚高，大有「攬炒」的意味。



●日韓硬啃貿戰苦果

在中美的貿易戰中，面對美國不斷新增關稅施壓，中方除了推出「減稅降費」政策外，最近更讓人民幣貶值來抵銷關稅對出口的影響。另方面，美國早前也推出了160億美元的補貼措施，支援受貿易戰影響的農民；聯儲局亦在7月底減息，為經濟注入動力。



換言之，中美雙方各自有手段，政府用補貼、減稅、放鬆貨幣政策，抵銷貿易戰對國內經濟以及一般民眾的影響。與之相比的是，日本與南韓則很可能要「硬啃」貿戰帶來的苦果。



先說日本，在首相安倍晉三主政下，該國央行推行負利率政策已久，意味着幾乎沒有再減息救市空間。再者，由於外圍市況不穩，資金流入日圓避險而不斷推高匯價，令日本出口成本上升，想靠放水、減稅及補貼來創造出口優勢根本是不可能。更重要的是，持續財赤的日本政府也未必有財力救市，難以應對貿戰帶經濟挑戰。



在旅遊業方面，南韓是除中國大陸以外，赴日的第二大客源。日媒報道，以最近南韓的九州地區為例，50%觀光客都是來韓國人；但在7月份釜山與福岡間往來的船班已大減20%，估計8月情況更嚴峻。



南韓方面，由於當地半導體企業高度依賴日本的原材料，因此被日本剔出貿易「白名單」對企業響甚廣。加上日本對南韓實施的「限購令」中包含的原材料幾乎是由日本壟斷，根本就找不到替代的貨源，這並非靠減稅補貼就能解決的問題，南韓政府對此也是無能為力。另外，由於不少民眾拒絕赴日旅遊，導致多間南韓航空公司股價暴跌，旅行社生意亦受到打擊。



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