三星Galaxy Note 10南韓預購量較上代增一倍

三星電子最新旗艦手機Galaxy Note 10，將於本周五(23日)正式推出，該公司數據顯示，由8月9日至今，經韓國三大電信營運商預購的Galaxy Note 10達130萬部，較同系列上一代Note 9的預購量增加一倍之多。



Note 10分為兩款機種，其中6.3吋屏幕的Galaxy Note 10價格為120萬韓圜(1,025美元)，而Note 10+的屏幕則為6.8吋，價格為150萬韓圜(1,236美元)。



Note 10配備有一個打孔自拍相機，可以最大限度地縮小螢幕上的邊框，並首次移除3.5毫米耳機插孔，同時亦支援USB-C插槽。Note 10標準型號背面有三個鏡頭，而plus型號更有一個額外的鏡頭。



事實上，三星正在尋求擴大手機銷售的方法，卻一直飽受抨擊。對此，南韓政府及三大電信營運商要求三星在當地推出Galaxy Note 10 4G版本，以滿足當地消費者的需求。



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