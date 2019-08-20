華潤置地：料受惠深圳先行示範區　暫毋須發債

華潤置地(01109)主席兼執行董事唐勇表示，全年合同銷售額目標為2,420億元人民幣(下同)，至7月底止已完成54%，有信心全年達標。



期內公司綜合毛利率為38.2%，按年下跌9.9%。他解釋毛利率下跌是由於銷售結算結構有所變化，而今年初公司曾對毛利率作出35至40%的指引。



近日深圳被列入「先行示範區」，唐勇認為公司長遠會受益於有關舉措，公司於深圳的配置資源較大，深圳的土儲未來或可超過1,000萬平方米。



針對公司債務狀況，執行董事沈彤東表示，下半年整體市場的融資規模會收緊，目前公司平均融資成本為4.4%，比去年同期下跌0.02%，成本尚算處於偏低水平，公司有信心維持健康、具彈性及安全的資本結構。另外，他認為公司對境外債務需求不大，暫未有發債需求。

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