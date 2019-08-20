天水圍二手居屋交投突然反彈　原因係...

社會持續動盪多月，二手樓市每況愈下，多區交投都急煞車，但仍有個別「例外」情況。過去5日，天水圍二手居屋市場卻突然出現「反彈」，連錄至少4宗未補價第二市場買賣，當中3組為新居屋向隅回流買家。



新居屋計劃可謂成為天水圍二手樓市的「及時雨」，隨着新居屋抽籤結果公布後，部分向隅人士即重返市場，令交投出現反彈，但樓價則仍然偏軟。祥益蕭嘉偉表示，天頌苑G座高層7室兩房戶，實用面積506方呎，7月時叫價430萬元放售，8月初已降價至395萬元。



●二手居屋樓價續偏軟

有去年抽得白居二資格的人士，近日以378萬元購入上址，呎價約7,470元；而該屋苑B座高層2室，實用面積650方呎，則以464萬元轉售，呎價7,138元，買家同樣屬新居屋回流人士。



由於預計購買力陸續釋放，部分買家亦加快入市。蕭氏續稱，有綠表人士恐在需求增加下，樓價會回升，議價50萬元後，即以485萬元購入該區天盛苑D座高層8室，重返今年初水平。以實用面積639方呎計，呎價7,590元。



屯門翠寧花園亦錄得未補價成交，祥益林英傑稱，屋苑4座低層G室，實用面積592方呎，業主早於去年八月以480萬元放盤，由於有感第二市場限制較多，故減至465萬元。其後獲買家還價至452.9萬元購入，仍屬破頂價個案，呎價7,650元。



據了解，新買家為區內綠表人士，為免新一批白居二資格批出後，市場競爭較大，故不惜以理想價入市。而單位為原業主於1911年以約49.55萬元購入，二十八年升值8.1倍。



●將軍澳交投跌八成

不過，大型屋苑林立的將軍澳區，則未有回暖迹象。美聯林志堅表示，全區本月暫錄約31宗二手買賣，較上月同期少近80%，業主增加議價幅度，務求加快套現。



其中SAVANNAH一房單位，同類7月連錄11宗交投，但本月則明顯萎縮。該盤2A座低層C室，實用面積329方呎，本月剛以650萬元放售，放盤僅約10日，減價50萬元，剛售600萬元，減幅約7.7%，呎價18,237元。單位三年多升值逾60%。



同區新寶城亦剛錄本月首宗成交。他續稱，該盤5座中層H室，實用面積434方呎，原業主7月底開價730萬元，近期減價至703萬元售出，呎價16,198元。



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