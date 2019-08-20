美股年內淨回報達26.5%　預示長線風險遠超想像？

外國傳媒報道，擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，截至8月19日(包括周一大升市)，美股標指若扣除股息及通脹因素，今年以來回報高達26.5%；惟若以過去12個月計，扣除股息及通脹後，回報僅約2.4%，低於過去十年平均值。這帶來重要啟示！



他指出，在過去10年，上述的拉勻每年淨回報約11.7%，相對過去20年為4.2%。那麼，這是否意味投資回報愈來愈高、必賺兼愈升愈有？錯！若看1909至1984年，以上述扣除股息及通脹的淨回報計，這75年是「0」回報。



若再拉長看，過去200年，拉勻每年淨回報約6.7%，當中包括各大戰爭、熊市等。如果歷史是一面鏡子，未來200年，拉勻每年淨回報也是約6.7%的話，有何啟示呢？答案就是「目前的股市風險程度遠高於你的想像」！



莫說200年，若標指未來75年像1909至1984年「0」回報的話，這意味着目前的回報已透支了未來，長線投資者必須關心。



若對上述有疑惑，或許可看看由2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒自創的經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標。目前該指標已是2000年科網爆煲以來史上第2高，達29倍，雖然遠低於1999年的44.2倍，但高於過去50年平均值20.3倍、過去75年的19倍，以及自1880年起的17倍。



不過，過去19年零一季、即19.25年，扣除股息及通脹後的淨回報僅3.5%，低於歷史平均值6.7%，同時低於自1880年代起的82%可比較時間。



換言之，目前的美股不但估值高，而且累積回報遠不及過往，即冧市風險高之餘，平均回報亦低，反映長線投資不但要面對冧市風險，整體回報恐遠差過想像。

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