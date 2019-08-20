小米︰盈利下跌因5G過渡期　對手機前景仍有信心

小米集團(01810)公布今年上半年業績，其中次季收入按年增長14.84%至519.51億元人民幣(下同)，增幅較首季顯著下滑，期內純利更按年倒退逾86%至19.51億元，略遜於市場預測。



首席財務官周受資解釋，主要由於國內4G轉5G已進入爆發階段，公司因應調整產品組合，加上集團年初大力拓展多品牌策略所致，指出在過渡到5G時代前小米仍會保持穩健成長的發展方針。



他又指，今年上半年業績表現整體符合市場預期，其中非國際會計準則經調整利潤更按年升近五成，將在下半年在中國推出第二款5G智能手機。



市場關注期內中國手機出貨量受壓，他表示，小米上半年智能手機出貨量達6000萬台，分部中期收入更按年增9.84%至590.29億元，第二季毛利率也按季提升4.8個百分點至8.1%，對前景依然有信心。



問及中美與日韓貿易戰對全球硬件產業的影響，他表示會持續關注事態發展，但強調小米在研發上會繼續投入，特別在核心元件及晶片上會加大投資。



小米近年共投資超過270家公司，當中12家為供應鏈企業，有3家已於科創板上市。被問到何時套現獲利，周受資直言，小米是「很長期的戰略投資者」，所作的所有投資均是為強化集團主業務發展。

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