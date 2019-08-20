復刻經典奏效！諾基亞110功能手機開售

內媒報道，諾基亞新一款復刻手機110已通過中國工信部認證。說到諾基亞110，其實它是諾基亞史上銷量最高的手機之一。而本次入網的這款型號同樣是一部標準的功能手機。



根據工信部數據顯示，這款諾基亞110(2019)搭載了一塊1.77英寸的屏幕，手機屏幕解像度為128x160，配備T9標準鍵盤，共有藍綠色、紅色及深灰色三種配色，重量為75g。從外觀來看這款產品可以說是非常的復古味。



在配置方面，諾基亞110(2019)的CPU主頻為0.208GHz，存儲空間僅有4MB，可存儲500條短信，電池容量800mAh。



市場分析指，自從在2016年，諾基亞將手機品牌授權予於同是來自芬蘭的HMD後，HMD與富士康成立合營公司，手機交由富士康代為生產。HMD採用高中低端全面機款銷售策略，在新興市場國家主力銷售功能機，並以昔日諾基亞時代的王牌機款，以復刻版功能機，提升為4G版本，並以廉價銷售策略，成功在中國、印度、非洲等國家大賣。



據悉，這款已完成入網準備的諾基亞110(2019)將推出雙卡雙待版，售價約為30歐元(約人民幣約234元)。在這個智能機橫行的時代，諾基亞110頓成一款非常有個性的產品。而在7月時，諾基亞剛在中國和印度推出另一款諾基亞105復刻板機款，售價199港元。



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