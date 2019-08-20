【業績前瞻】友邦周五派成績表　香港局勢成最大隱憂？

友邦保險(01299)將於周五(23日)公布上半年業績，若以實際匯率計算，市場普遍預料其反映未來盈利能力的新業務價值(NBV)按年升14至16%，惟擔心香港近期局勢將影響內地人來港投保意欲，拖累友邦下半年業務表現。



友邦股價周二(20日)收跌1.09%，報77.4元，較7月19日的88.5元高位，累跌12.54%。



瑞信預期，友邦上半年新業務價值按年升15.2%至22.5億美元(約175.5億港元)，主要受惠內地的保險代理人數穩定發展，帶動整體銷售增長，香港業務則維持穩健。



滙豐環球研究則指，友邦香港區的新業務價值佔集團高達35%，預料集團在6月底的內涵價值漲至583億美元，較去年底增長7%，稅後營運溢利可望按年升一成至29.19億美元，每股中期息按年增加14%至0.33港元。



香港持續不斷的示威活動成友邦下半年的最大隱憂。瑞銀指出，內地市場仍是友邦的主要增長動力，但受香港6月起局勢影響，幾乎肯定打擊其第三季的新業務表現。不過，積壓的需求可望推動其第四季銷售，同時人民幣貶值亦會改善香港保險產品對內地客的吸引力。該行下調友邦今年全年新業務價值增長預測7個百分點至12%，但維持未來兩年增長預測介乎23至24%。



大和認為，香港的抗爭活動令內地旅客取消或延遲來港行程，有機會拖累來港投保的意欲，或對友邦年化新業務價值造成約4%的一次性影響。假如其內地客於6個月內下跌四成，全年的新業務價值增長或放緩至14%。不過，該行暫估計情況僅屬一個季度內的內地客減少兩成。



中信里昂亦認為，友邦第三季的前景受香港形勢拖累，內地旅客憂慮香港治安，早前的機場集會活動已經影響旅客來港的信心，目前仍然未知示威活動將於何時結束，因此該行將友邦香港區下半年新業務價值增長預測由16%下調至9%，整個集團僅增12%，予其目標價84.2元及「跑輸大市」評級。



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