新盤UPDATES︰映日灣8伙加價　MARINI樓書上網

樓市持續吹淡風，發展商減慢推盤觀察市況後，現正重新部署新一輪推盤潮，有大型項目更極速公布命名及樓書，料有機會短期開售，勢將帶動一手銷情回升。



●將軍澳日出康城9A期命名MARINI

發展商重新部署積極開盤。會德豐地產公布，旗下將軍澳日出康城第9A期，正式命名為MARINI。名稱取自意大利臨海城市Conca dei Marini，為著名沿海小鎮，以海天一色的海景聞名。



該公司常務董事黃光耀表示，樓盤是繼MALIBU、MONTARA及GRAND MONTARA之後，「澳東O’EAST第4個全新臨海大型住宅項目。物業可飽覽將軍澳海灣及藍塘海峽景致，亦鄰近計劃在2020年下半年落成的「The LOHAS康城」全新大型商場，商場面積約48萬平方呎。

該盤共提供647伙分層單位，間隔由1房至3房，另設有平台特色戶及頂層特色戶，為買家提供多元化選擇。



●MARINI樓書突擊上網 最細面積348方呎起

新盤推售氣氛略見轉活。會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，樓書已剛突擊上網，項目提供647伙，實用面積由348至1,305方呎，最細單位位於第3B座6樓B室，間隔1房設計，廚房屬開放式，單位附設面積247方呎平台。



●映日灣招標售出21伙 最高呎價逾2.55萬破頂

億京發展旗下荃灣映日灣剛公布首輪招標結果，是次招標推出26個單位，成功售出21伙。

其中包括18伙三房大單位及3伙頂層特色戶，共套現近3.8億港元，成交呎價由17,037元起，最高25,536元，創出項目暫時新高紀錄。



●映日灣其中8伙加價最多2.2%

據一手銷售資訊網資料，荃灣映日灣其中8伙於本周一(8月19日)加推的單位，剛更新價單落實加價，加幅由約1.6%起，其中1座17樓D室，實用面積803方呎，價單售價由1,642.1萬調升至1,678.3萬元，呎價20,450上調至20,900元，加幅2.2%。



發展商亦同時修訂銷售安排，除了推出216伙於本周六(8月24日)起發售外，亦再推出2伙於8月27日至30日標售。



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