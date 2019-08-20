樓價UPDATES︰居屋逆市破頂！翠寧花園452萬沽

近日居屋未補價第二市場交投增加，屯門翠寧花園更錄得一宗高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳怡心園有大學畢業生，因留港工作而合租單位。剛租出的1座低層A室，實用面積656方呎，屬三房包括套間隔，成交月租1.8萬元，實用呎租27.4元。



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新界區



●翠寧花園4座低層G室，實用面積592方呎，業主早於去年8月以480萬元放盤，由於有感第二市場限制較多，故減至465萬元。其後獲買家還價至452.9萬元購入，仍屬破頂價個案，實用呎價7,650元。



●馬鞍山新港城H座高層同類單位，降價50萬元後，以600萬元售出，較高位回落近12%，以實用面積338方呎計，實用呎價17,751元。



●西貢匡湖居一幢4期G段單號屋，實用面積1,323方呎，連約868方呎花園，以2,328萬易手，實用呎價17,596元。據了解，原業主於2009年以1,128萬元入市，期內升值約1倍。



●馬鞍山迎海‧星灣19座高層E室，實用面積498方呎，以兩房連儲物房間隔，獲買家以805萬元購入，實用呎價16,165元。原業主於2014年以506萬元入市，單位五年升值約59%。



●荃灣海之戀‧愛炫美錄首宗四房戶租務個案，該單位為5A座高層B室，實用面積1,162方呎，以4.35萬元租出，實用呎租約37.4元。



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