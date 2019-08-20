美欲推百年國債　誰為「讓美國再次偉大」埋單？

美國政府面對財赤進一步惡化，支出難減下，唯一可做的就是大舉增發國債。早前有報道指，美國財政部再度推廣發行50年或100年超長期國債，目前已向投資人徵詢意見。



讀者可能會問，這「100年的承諾」面對孳息率大升、國家信用破產，甚致國家因戰爭或者政變而解體的風險。那麼為何這類超長期債券仍會有市場？



其實，這類超長期國債有着超低收益率，如30年期德國債券孳息率為-0.177%，40年期日本國債孳息率為0.223%，50年期英國國債孳息率為0.979%，100年期奧地利國債孳息率僅報1.17%。以低利率借錢一百年之後再還，對任何一個國家都是一個巨大的誘惑。



購買百年債券的人，之所以願意接受這樣的利率，是因為近年來貨幣政策制定者一直無法達到他們的通脹目標。而這類債券有着長期回報，對保險公司和養老金基金等投資機構極具吸引。



事實上，美國財政部曾在2017年對上述構想進行類似推廣，不過，最終因市場反應不積極而被擱置。

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