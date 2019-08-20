意大利總理擬辭職！港股夜期低水逾百點

外國傳媒最新報道，意大利總理孔特表示，將於今日(20日)辯論結束後，向總統遞交辭呈。市場憂慮政局不穩令債務危機重燃，該國股市現時跌幅擴至1.2%；港股夜期低見26,093點，跌122點，低水139點。



【21:26】外國傳媒報道，意大利及英國局勢起了變化！受消息影響，歐股跌幅擴大，意大利股市更跌1%，港股夜期低見26,130點，跌85點，低水102點。



面對聯合政府起紛爭，意大利總理孔特最新警告，聯盟黨提出不信任議案的決定，將對國家產生重大影響，很可能使預算案不能及時獲得通過。由於意大利現時與歐盟的談判中處弱勢，或需上調增值稅，這樣會打擊經濟，並可能面臨財政穩定風險。



另邊廂，英國首相約翰遜要求歐盟，將愛爾蘭邊境的保障政策從脫歐協議中廢除，並誓言除非歐盟同意重談協議條款，否則英國將於10月31日「硬脫歐」。不過，歐盟領導人已多番拒絕重新談判英國脫歐協議。

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