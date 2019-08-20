夜市UPDATES：美股跌幅擴大　港夜期低水132點

歐洲局勢或有變成全球新隱憂，美股低開後跌幅迅速擴大，目前報26,040點，跌95點或0.37%；標指報2,905點，跌17點或0.48%；納指報7,965點，跌37點或0.47%。



貿戰方面，據報美國總統特朗普正考慮取消部分對中國新增的貨品關稅，以防止美國經濟可能陷入衰退。惟消息支持作用不大，港股夜期報26,100點，跌115點，低水132點。



蘋果公司3月發布的Apple Card信用卡周二在美國推出，股價升0.51%。



周一美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫暗示，他不支持聯儲局進一步降息，稱美國經濟狀況依​​然良好。羅森格倫言論無打擊市場預期，目前市場認為，聯儲局將在9月17日至18日的議息會議上再度減息，減息25個基點的概率為95%，減息50個基點的概率為5%。



歐洲方面，意大利聯合政府近期出現分歧，意大利總理孔特辭職並宣布解散聯合政府；英國首相約翰遜要求歐盟，將愛爾蘭邊境的保障政策從脫歐協議中廢除。歐元及金融市場勢出現震盪，歐股全線向下，英股跌0.22%；德股跌0.35%；法股跌0.29%；意股跌1.19%。



【21:30】市場正消化聯儲局官員最新言論及貿易戰消息，美股周二早段整固，道指低開48點，報26,086點，納指跌16點，報7,986點。



大淡友的摩根士丹利策略員威爾遜警告，特朗普政府及聯儲局均無法成為投資者的救世主，預期美股將再跌8%。他指出，當聯儲局減息之時，刺激效應往往便告消失，又指當經濟進入衰退，減息對市場並非好事，尤其提到八月份密歇根大學消費情緒指數急跌，相信股市未來數周繼續轉壞，料標指將跌至2,650點或2,700點。



企業消息方面，美國家居裝修產品零售商家得寶(Home Depot)第二季純利微跌至34.8億美元，期內同店銷售增加3%，遜預期的增長3.2%。該公司又調低全年銷售增長預測，由5%削至4%，主要是受到木材價格下跌及華府潛在關稅的影響。不過，家得寶股價周二早段仍升2.11%，至207.95美元。



外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)擬於11月前推出Apple TV+電影及電視訂閱服務，月費9.99美元，而在未來免費試用期間，Apple將不斷增加片庫內容。Apple股價早段報211.25美元，升0.43%。



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