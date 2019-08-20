1939保時捷世紀流拍　竟然因為1700萬讀成7000萬！

外媒報道，被視為全球第一架保時捷跑車，1939年岀廠的保時捷Type 64，日前在蘇富比拍賣行公開拍賣，最終竟然因爲屏幕顯示價錢岀錯而流拍！而實際上，屏幕顯示價錢出錯又與拍賣官讀音不清楚有關。



美國時間上周六在加州Monterey Car Week舉行的蘇富比古董車拍賣會上，1939年保時捷Type 64，在叫價至1,700萬美元時，螢光幕竟岀錯顯示為7,000萬美元，引起全場嘩然，有趣的是，其實保時捷Type 64未叫價至「7,000萬美元」時，一早已經岀錯。



估計是現時世界上倖存最後一輛的1939年出廠的保時捷Type 64，預期拍賣底價為2,000萬美元（約1.56億港元）。而這場拍賣由荷蘭拍賣官Maarten ten Holder主持，由1,300萬美元價格開始競投，可是拍賣室的巨型屏幕上竟錯誤顯示首次出價是3,000萬美元，不是1,300萬美元！



因為屏幕上顯示該輛古董保時捷正以破紀錄價格拍賣，在場人士都瘋狂歡呼，其後拍賣繼續競投，下一個出價是1,400萬美元，屏幕仍然出錯顯示為4,000萬美元，這個錯誤一直到叫價1,700萬美元，屏幕顯示7,000萬美元才被察覺，其時，荷蘭拍賣官表示：「我在說1,700萬美元，不是7,000萬美元，這是1,700萬美元。」然後再沒有人出價才停止！



該場保時捷Type 64拍賣最終停在1,700萬美元，低過賣家要求的最低價格2,000萬美元，所以最終蘇富比宣布這車拍賣沒有達到預期，而這場流拍相信將成為世紀流拍！



至於導致流拍的原因，有人認為是由於荷蘭拍賣官讀「1,700萬」時聽起來像「7,000萬」令操作屏幕的工作人員出錯。雖然今次流拍，不過，蘇富比預計將會在今個周六再次拍賣這輛1939年保時捷Type 64，希望這次順利成交吧！但相信大會必要更換一位英語發音流利的拍賣官吧!



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