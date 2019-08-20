摩通神級分析員：別慌！8月餘下時間股市有得升

外國傳媒報道，「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月及3月仍料股市反彈浪僅開端，5月中美貿戰升級後仍看好美股破頂，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)最新表示，股市仍偏向做好，8月餘下時間有得升！



他說：「雖然基本因素有危險，但近期的股市及債券表現大部分是受到技術主導，超過一半的股票是在程式帶領下有系統地移動，多於因基本因素而交易。」



他透露，在上周三(14日)美股大冧時，估計高達750億美元是程式沽盤，當中大約一半來自指數期權及對沖盤；20%是趨勢主導的跟進盤；15%是靠大市波動來交易的策略盤；剩下約15%是受其他金融市場產品帶動。



他又指，債市超過一半交易亦是程式主導，形成2年期債息曾高於10年期，造成「倒掛」，惟這不是基本因素影響，而是「技術造成」，例如來自銀行的對沖盤。



因此，他估計，隨着程式盤被消化，股票資金流入回復正常，直至8月底，股市都傾向上升。根據其研究的模型顯示，下周股市或再升1至2%。

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