財經評論：港經濟愈唱愈淡　難逃衰退早綢繆

香港社會動盪持續，零售及旅遊業首當其衝，且已擴至各行各業，加上中美貿易戰激化，在內外夾擊下，一眾投資大行齊齊看淡經濟前景。由於第2季經濟已按季收縮，今季又過了一半，傳統暑期旺季即將黯然作結，使經濟極大機會連縮兩季，技術上將陷入衰退，市民大眾宜未雨綢繆，早作最壞的準備。



摩根士丹利周二(20日)發表報告，將香港今年經濟增長目標由1%下調至-0.3%，為首家預測香港經濟今年負增長的大行。根據政府早前公布修訂後的數據顯示，今年上半年經濟僅按年增長0.5%，為2009年金融海嘯期間以來最弱，若按大摩預測，即下半年經濟收縮程度恐達0.8%左右，其中今季或收縮1.5%，雖然未至於像2009年首季般大幅萎縮7.8%，但目前經濟呆滯狀況與千禧年科網爆破後及2003年「沙士」低潮時相似。



既然經濟處垂死邊緣，失業率回升是很自然的事。統計處周一(19日)公布，今年7月失業率微升0.1個百分點，至2.9%，為過去連續15個月處於2.8%後，首次出現回升。若翻查歷史，失業率跌至相對低位後回升，往往預示距離衰退不遠，例如1997年8月失業率跌見2.1%，然後於同年10月回升，經濟就在1998年首季負增長；2000年12月失業率低見4.4%，翌年2月回升，之後第4季經濟「見紅」；2008年6月失業率跌至3.2%，於同年8月回升，經濟在第4季起飽受金融海嘯之苦。



當然，不是每次失業率回升都代表經濟必然有問題，但上述3次往績是失業率未回升之先，經濟增長已逐季下滑。恰巧地，目前經濟按年計已連續5季放緩，修訂後次季僅增長0.5%，現時大行預期第3季就會按年收縮。換言之，今次失業率與衰退的關係與過去3次十分類似。



更恐怖的是，上述3次失業率回升之時，都預示股市會進入「大熊市」，分別為亞洲金融風暴、科網爆泡與「沙士」肆虐，以及百年一遇的金融海嘯。每當提及這些名詞，相信不少人都猶有餘悸、毛骨悚然。可怕的是，目前情況不但雷同，而且全球已很難找到一個經濟真正有潛力、高增長的大國挽救世界，確實很難樂觀。



接下來，英國下月起勢大肆宣傳「硬脫歐」、阿根廷及意大利政局10月或惡化、美國總統特朗普隨時擴大貿易戰、日韓衝突持續，以及伊朗等種種地緣政治仍處僵局，任憑各國怎樣刺激經濟，恐怕也難以挽救信心，大眾必須保持清醒，別再以為深度衰退僅恫嚇！

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