國產豬肉股萬洲國際　搶攻人造肉市場！

萬洲國際(00288)旗下、全球規模最大嘅生豬生產商同豬肉供應商，美國史密斯菲爾德食品公司(Smithfield)宣布進軍人造肉領域，產品率先會喺美國Kroger、Target同Sprouts Farmers Market等零售巨頭嘅門店開售。



該公司首席商務官John Pauley話，佢哋已經觀察人造肉市場多時，並計劃明年2月，公司嘅人造肉產品將會喺北美地區五千間零售超市有得賣。



佢仲話，公司嘅人造肉產品品牌名為「Pure Farmland」，係以大豆蛋白為原料，採用嘅人造肉技術係植物蛋白肉，即係利用植物蛋白原料，主要係大豆蛋白、小麥蛋白、豌豆蛋白等，添加由酵母合成嘅植物性血紅蛋白嚟製作。至於產品系列就包括人造肉漢堡、肉丸、香腸同碎肉等。



事實上，自今年5月以來，隨着美國「人造肉第一股」Beyond Meat上市，人造肉概念全球爆升。Beyond Meat喺納指首日掛牌收市即勁升1.63倍，之後股價長升長有，曾創下239.71美元嘅歷史高位，較招股價25美元勁升8.58倍；近日股價先跌番少少，周一收報144.51美元，上市至今仍然累升4.78倍。



無論如何，人造肉股概念橫空出世後，身為國產豬肉股王嘅萬洲國際亦有受惠，今年以來股價累升10.78%，周二(20日)收報6.68港元。



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