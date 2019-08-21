歐股收市下挫　Sainsbury漲近3%

歐股收市受挫，英國富時100指數收報7,125點，跌64點或0.9%；德國DAX指數收報11,651點，跌64點或0.55%；法國CAC指數5,344點，跌26點或0.5%。



個股方面，丹麥珠寶手飾公司Pandora第二季淨利潤按年跌五成，至11.6億元丹麥克朗，惟表現仍好過市場預期。Pandora股價全日上漲10.42%。



外媒報道，英國連鎖超市Sainsbury否認有關行政總裁Mike Coupe即將離職的傳聞，其股價收市上漲2.92%。



能源服務公司John Wood Group就出售達旗下核能業務達成協議，涉及約2.5億英鎊；其股價收市下挫4.53%。



綜合礦業及資源公司必和必拓(BHP Group)全年持續經營業務收入為442.9億美元，按年增長2.7%，惟仍低於市場預期，其股價收挫2.62%。



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