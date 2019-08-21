百度上季盈利暴跌62%

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度公布第2季度業績，截至本年6月底止的3個月總收益，按年僅增1%至263.26億元人民幣(下同)，增速為兩年來最弱，純利亦按年大跌62%至24.12億元。



面對內地經濟下滑等不利因素，公司上周五市值跌出中國互聯網公司五大的位置。管理層周二(21日)更預告，第三季收益會錄得跌幅。



在業績發布後，李氏在致員工的內部信指，面臨嚴峻的外部挑戰以及疲軟的宏觀環境，公司推出了一系列變革，涉及組織架構、人事變動等，並預期這些變革會有陣痛，但冀帶來積極和深遠的影響。



百度首席財務官余正鈞在分析員電話會議承認，公司的主業廣告收入受壓，主要由於網上遊戲、金融服務等行業的廣告支出減少。他又說，由於企圖令醫藥資訊準確，公司醫護相關的廣告收益錄得雙位數的跌幅。



事實上，百度的搜尋引擎醜聞不斷，本年初時被揭偏袒旗下品牌產品。有「自媒體」（個人媒體）於1月22日刊文《搜索引擎百度已死》，內容狠批用戶透過百度搜尋資訊，優先顯示百家號、百度百科、百度知道等自家產品，充斥大量營銷和質量低劣的內容，有用資訊不足一半，揭示其廣告氾濫的問題。



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